Dictaron la prisión preventiva al policía acusado de abuso sexual

TRES DENUNCIAS EN SU CONTRA

Esta semana será citado a indagatoria por la tercera denuncia por ultrajes. Está detenido desde fines de diciembre.

Por esta segunda denuncia, Suárez fue indagado la semana pasada y se abstuvo de prestar declaración. Por la tercera causa sería indagado en el transcurso de la semana.

Según informaron las fuentes consultadas por El Ancasti, Suárez se encuentra detenido en la Comisaría Departamental de Belén y tras la indagatoria por el tercer hecho se espera que sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), ubicado en Miraflores.

El hombre enfrenta acusaciones por abusos sexuales y corrupción de menores en contra de víctimas que eran menores de trece años al momento de los hechos.

Suárez es suboficial de la Policía de la Provincia pero desde el 13 de febrero de 2020 se encuentra adscrito al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia. En este gabinete trabaja como supervisor. Desde el área de Asuntos Internos se solicitaron informes tanto en la Fiscalía de Belén, en relación con los hechos denunciados, y al Departamento de Personal de la Policía de la Provincia, para profundizar sobre su situación.

Abuso sexual en el país

El 11% de las mujeres de 18 a 49 años en Argentina declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Es decir que al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020).

“Es bastante inédito tener un dato así en nuestro país y sirve bastante para dimensionar la problemática, teniendo en cuenta que las denuncias en los casos de abuso sexual se estima que son muy bajas porque justamente la mayoría de los casos en que niños y niñas tienen este tipo de violencias son cometidos por su entorno cercano o familiar”, subrayó la oficial de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef, Sabrina Viola, en una entrevista con Télam.

La especialista advirtió que “hay muchos obstáculos que convergen para que esa situación tarde mucho en exponerse: muchas veces los niños y niñas tardan en reconocer que están sufriendo violencia sexual y cuando hablan no se les cree o las personas con las que tienen contacto cotidiano no saben cómo detectar esas situaciones”. En el país no existen datos unificados sobre denuncias, causas en proceso judicial o la cantidad de condenas por abuso sexual.