REUNÍON N°12 COE REGIÓNAL DEL NORTE3 PUERTA DE SAN JOSÉ

En el día de hoy se llevó a cabo la reunión en el complejo turístico Agua clara Puerta de San José con los integrantes del coe regional del norte y coe de la Ciudad de Belén.
Con los siguientes puntos importantes :
1) SE AUTORIZA EL INGRESO A LOS PRODUCTORES DE LA CIUDAD DE BELÉN CON PROPIEDADES EL EL NORTE DEL DEPARTAMENTO , UNA VEZ POR SEMANA A PARTIR DEL DIA 23 DEL CORRIENTE Y CON PREVIA CREDENCIAL PARA 1 O 2 PERSONAS POR PROPIEDAD, OTORGADO EXCLUSIVAMENTE POR EL ÁREA DE DEFENSA CIVIL EN LA CIUDAD DE BELÉN .
2) SE AUTORIZARÁ LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS DEL NORTE CHICO HACIA LA CIUDAD DE BELÉN POR TRÁMITES ÚNICAMENTE BANCARIOS, ASES, ( CON TURNO EXPEDIDO POR ESTA INSTITUCIÓN ), CORREOS Y DE PAGOS QUE ÚNICAMENTE DEBEN SER NECESARIOS, DONDE DEBERÁN SER COORDINADOS Y REGULADOS POR CADA MUNICIPIO.
- EN REFERENCIA AL CORREO SUCURSAL HUALFIN SE COORDINARÁ CON ESTE MUNICIPIO PARA TRASLADAR A LOS BENEFICIARIOS BAJO UN RESPONSABLE A CARGO.
3) EL DR.PEDRO BELLO EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA PROGRAMÁTICA N°11, EXPLICA QUE SE COMENZARÁN A IMPLEMENTAR EN CADA MINI HOSPITAL DEL NORTE, LOS CONTROLES OBLIGATORIOS DEL TRIAGE, PARA INGRESAR AL MISMO POR CONSULTAS MEDICAS ENTRE OTRAS ATENCIONES COMPETENTES A SALUD.
4) SE CONTINÚA CON LAPROHICION DE VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
5) EN REFERENCIA A LOS COMERCIANTES MAYORISTAS CONTINÚAN REALIZANDO ESTA ACTIVIDAD EN LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO; VENDEDORES AMBULANTES DEBERÁN ESPERAR HASTA LA PRÓXIMA SEMANA QUE SE REÚNA ESTE COE.
6) ESTAS IMPLEMENTACIONES REGIRÁN HASTA EL DIA LUNES 28 DEL CORRIENTE, DONDE AMBOS COES SE VOLVERÁN A REUNIR PARA TOMAR NUEVAS DECICIONES DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA CIUDAD DE BELÉN.
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