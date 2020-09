Ante la probable circulación comunitaria del virus, se decretó la Fase Uno para cinco departamentos

Ayer, la provincia sumó 6 contagios diarios de Covid-19, acumulando un total de 83 casos activos (ver recuadro), pero la mayor preocupación sigue siendo que aún no se detectó el nexo epidemiológico surgido en Capital y que generó decenas de contagios. Por este motivo, y ante la posibilidad cada vez más cierta de que ya exista circulación comunitaria del virus, el Gobierno decidió decretar el regreso a Fase 1 de los departamentos más complicados, por cantidad de contagios o por cercanía con las jurisdicciones más afectadas.

Se detectaron 6 contagios nuevos y el acumulado de casos asciende a 160

Anoche, el COE informó que hasta las 21, se detectaron 6 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca, por lo que el total acumulado de contagios detectados asciende a 160.

De los casos positivos detectados ayer, 5 corresponden a Belén, de los cuales 4 son contacto estrecho de los nexos detectados la semana pasada y 1 se encuentra en estudio.

El caso restante es de Capital y se trata de un contacto estrecho de los casos que aún no se tiene información sobre cómo contrajeron el virus. En este sentido, el miércoles, la ministra Palladino había advertido que se continuaría con la investigación para tratar de dar con el nexo epidemiológico y que, en caso de no dar con ese nexo, significaría que ya hay circulación comunitaria del virus.

Sin embargo, de manera oficial, no se informó respecto de si ya podría incluirse a Catamarca entre las provincias con circulación comunitaria. Por lo pronto, se tomó la decisión de establecer la Fase 1 del ASPO por, al menos, 5 días, a partir de hoy a las 20.

Por otra parte, ayer se registraron 7 pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 83 se consideran casos activos.

Por último, el COE informó que las personas que presenten síntomas o hayan estado en contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado deben comunicarse a los siguientes números 3834 238871 - 107 (SAME); Hospital de Niños “Eva Perón”, 383 4239673; Hospital San Juan Bautista, 383 4613362; Maternidad, 383 4680333