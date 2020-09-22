Comunicado municipalidad de Pozo de Piedra

IMPORTANTE!
COMUNICAMOS A LA JURISDICCIÓN QUE LOS DIAS MIÉRCOLES 23, JUEVES 24, Y VIERNES 25 DEL CORRIENTE MES PODRÁN IR HACIA LA CIUDAD DE BELÉN EN TRANSPORTE ÚNICAMENTE!!!
LAS PERSONAS QUE DESEEN HACER TRÁMITES ESENCIALES BANCO Y ANSES CON TURNOS PREVIOS PROGRAMADOS , PERSONAS QUE DESEEN PAGAR IMPUESTOS , CORREO , PAGOFACIL .
PODRÁN COMUNICARSE CON LOS RESPECTIVOS DUEÑOS DE LOS TRANSPORTE QUE REALIZAN EL RECORRIDO DE LA JURISDICCIÓN PARA LA COMPRA DE SU BOLETO.
HABRÁ PERSONAL MUNICIPAL A CARGO !! QUIENES LOS ACOMPAÑARÁN PARA GARANTIZAR EL CUIDADO .
#direccion_de_prensa
#jose_s_yapura
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