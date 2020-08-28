Funcionarios de Pozo de Piedra realizan limpiza en puesto de Las Vallas

LA SOLIDARIDAD NO ES UN ACTO DE CARIDAD, SI NO UNA AYUDA MUTUA ENTRE FUERZAS QUE LUCHAN POR EL MISMO OBJETIVO
HOY CONTAMOS CON UN GRUPO FORMADO POR DIRECTORES Y COLABORADORES CON UNA INICIATIVA FORTALECEDORA DONDE REALIZAN ACTIVIDADES INTEGRADORAS Y SOLIDARIAS DONDE LA EMPATÍA ES UNA DE LAS VIRTUDES MAS IMPORTANTES DE QUIENES FORMAN ESTE BENDECIDO EQUIPO !!!
HOY COMO UNA DE SUS PRIMERAS ACTIVIDADES FUE LA LIMPIEZA DEL PUESTO "DOÑA PAULA" SITUADO EN EL CAMINO A LAS VALLAS DONDE VIVEN DOÑA MARÍA LUISA SARACHO(84años) Y SU HIJO LUÍS FAUSTO SARACHO (59años).
*SE REALIZÓ LIMPIEZA
*ARREGLO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLAR
* INSTALACIÓN DE NUEVAS CAJAS TERMICAS
* SE SACÓ TODO TIPOS DE BOTELLAS DE VIDRIO , PLÁSTICOS LATAS QUE SE VA ACUMULANDO.
SABEMOS LA NECESIDAD DE QUE LAS PERSONAS VIVAN DIGNAMENTE POR ESO TODAVÍA QUEDO MUCHO POR HACER Y EL PRÓXIMO MIÉRCOLES EL GRUPO ESTARÁ CONCRETANDO OTRAS MEJORAS PARA DOÑA MARIA Y LUIS.
NUESTRO GRUPO NO TIENE UN SENTIMIENTO SUPERFICIAL ES LA DETERMINACIÓN FIRME DE EMPEÑARSE POR EL BIEN COMÚN
#direcion_de_prensa
#jose_s_yapura
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