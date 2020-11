El caso del cura Gutiérrez, a las puertas del juicio oral

Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti confirmaron que tras los reveses recibidos por la defensa del religioso, ésta no acudió a la última instancia. Es decir que Gustavo Martínez Azar, abogado de Gutiérrez, no realizó la presentación luego que la Corte de Justicia no declarara admisible el recurso extraordinario.

Gutiérrez está acusado del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso o no". El religioso en septiembre de 2015 fue denunciado por la madre de la adolescente de 15 años, quien descubrió las conversaciones que mantenía su hija con Gutiérrez.

Tras la denuncia realizada por la madre, la causa recaló en la Fiscalía de Belén, a cargo de Jorge Alberto Flores, quien tras ordenar una serie de medidas y comprobar que había elementos para sospechar del accionar de Gutiérrez, ordenó su inmediata detención.

La detención del sacerdote tuvo una amplia repercusión en los medios nacionales. Gutiérrez, oriundo del departamento Belén, estuvo detenido durante 35 días hasta que fue excarcelado por disposición del Juzgado de Control de Garantías de Belén, que le fijó una caución de 50 mil pesos. Tras el cumplimiento de esa fianza, Gutiérrez salió en libertad y fue recibido por una multitud que lo esperó en las puertas de la comisaría.

El caso dividió las aguas en "La Cuna del Poncho". Por un lado, los seguidores del imputado -la mayoría-, que realizaron marchas a favor y solicitaban su excarcelación. Por otro lado, una cantidad mínima de personas que acompañaban a la víctima.

