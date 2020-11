Docentes de zona de frontera piden su jubilación

La lucha de los docentes de frontera por el acceso a la jubilación que les corresponde viene desde hace varios años. Son docentes de 20 escuelas ubicadas en Belén y Antofagasta de la Sierra los que fueron excluidos. "Hicieron mal la inclusión de las escuelas. Dividieron la ruta nacional Nº 40 y la Nº 43 y todas las que están al Este no pudieron acceder al beneficio, mientras que para el Oeste de esas rutas lograron esa jubilación" explicó Juan Carlos Silva a EL ANCASTI.

En ese sentido pidió, en nombre de los cerca de 75 docentes afectados, que tanto el gobernador, Raúl Jalil, como la ministra de Educación, Andrea Centurión, intercedan para lograr el beneficio.

PUBLICIDAD

Silva remarcó que la Ley 19.524 de Régimen de escuelas de zonas y áreas de frontera establece que podrán acceder a la jubilación aquellos docentes que cumplan 25 años de servicio sin límite de edad.

"ANSES nos deniega el trámite. Cuando lo iniciamos, la resolución del organismo nos sale desfavorable porque aducen que no estamos incluidos dentro de las zonas de frontera porque se tomó como parámetro el sector oeste de la ruta. Pero la ruta no puede dividir a las escuelas, es ilógico cómo unas pueden acceder al beneficio y otras no" lamentó.

Una lucha de años

Los docentes vienen intentando desde hace tiempo lograr el reconocimiento por su labor en las zonas inhóspitas de la provincia y se reunieron años atrás con los diversos funcionarios tanto de ANSES como del Poder Ejecutivo, pero a pesar de las promesas, no obtuvieron el beneficio. "Solo pedíamos que se adhieran a la Ley que siempre estuvo vigente pero que nunca la aplicaron y ahora la aplican pero lo hacen mal, dejando afuera a muchos docentes" recalcó.

Silva indicó que todos los damnificados son jubilados que viven en Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y que él fue designado como vocero para que realice las gestiones, ya que vive en la Capital. En esa línea indicó que ya tuvieron un contacto con la ministra de Educación, Andrea Centurión, pero debido a que asumió recientemente en la cartera educativa, les solicitó que la aguarden unos días para poder concretar una reunión en donde expliquen su situación.