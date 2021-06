Boca con Mineiro y River-Argentinos Jrs. en la Libertadores

En Luque, Paraguay, se sortearon los octavos de final de la Copa Libertadores. En primer turno, quedó definido el cuadro de la fase final de la Sudamericana con dos cruces estelares. Dadas las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones sanitarias del país vecino en relación con la pandemia por el COVID-19, no fue permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y asociaciones miembro en el evento.

Finalmente, el sorteo de la Copa Libertadores se llevó todas las miradas y la fase final contará con cruces realmente apasionantes. Entre los destacados están Boca-Atlético Mineiro y San Pablo-Racing, que ya se habían enfrentado en fase de grupos. Además, River se las verá con Argentinos Juniors en el que será el único encuentro entre conjuntos de un mismo país.

En el caso de que el Xeneize y el Millonario accedan a la siguiente ronda, habrá Superclásico en los cuartos (con definición en la Bombonera).

Ante la chance latente de un nuevo posible compromiso entre Boca y River, cabe recordar que para esa fecha puede ser que también se vean las caras por los octavos de final de la Copa Argentina, partido que todavía no tiene fecha ni sede pautada

• Así quedaron los 8vos. de final de la copa libertadores:

Defensa y Justicia vs. Flamengo / Boca vs. Atlético Mineiro / Universidad Católica vs. Palmeiras / Cerro Porteño vs. Fluminense / Vélez Sarsfield vs. Barcelona de Ecuador / San Pablo vs. Racing de Avellaneda / River Plate vs. Argentinos Juniors / Olimpia vs. Inter de Porto Alegre

Como no hubo impedimento para que se enfrenten dos equipos de un mismo país o que hayan coincidido el mismo grupo en la etapa previa, San Pablo y Racing volverán a verse las caras como ocurrió en la fase de grupos.

Los duelos de la ida de octavos se disputarán entre el 13 y el 15 de julio, mientras que las revanchas serán entre el 20 y el 22 del mismo mes. Será inmediatamente después de la final de la Copa América, prevista para el 10 de julio y que por el momento tiene sede confirmada solo en Brasil, tras la baja de Argentina y de Colombia. A mediados de agosto se desarrollarán los cuartos y en septiembre los cruces de semifinales. Vale recordar que la final de la Libertadores será a partido único en un escenario neutral ya confirmado: el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), el sábado 20 de noviembre.

Las fechas de la definición

• Octavos de final: semanas del 13/7 y 20/7

• Cuartos de final: semanas del 10/8 y 17/8

• Semifinales: semanas del 21/9 y 28/9

• Final: 20 de noviembre

Premios de la Libertadores

Hay que mencionar que cada equipo embolsó 3 millones de dólares por su participación en la fase de grupos. Los clasificados a la instancia de octavos sumaron un plus de 1.050.000 dólares.

Ahora bien, quienes resulten ganadores de la serie de octavos se acreditarán 1.500.000 dólares. Los cuatro semifinalistas obtendrán 2 millones más. ¿El campeón? Recibirá 15 millones de dólares y el subcampeón tendrá el consuelo de 6 millones.

Posteriormente la Recopa Sudamericana repartirá 1.250.000 dólares para el ganador y 750 mil dólares para el perdedor. El Mundial de Clubes le dejará al campeón de América una cifra cercana a los 5 millones de dólares y, como automáticamente quedará clasificado a la próxima edición de la Libertadores, se asegurará otros 3 millones de dólares.