Corre el plazo para que el cura Gutiérrez presente un abogado

El sacerdote Juan de Dios Gutiérrez condenado en abril del año pasado a 12 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso", cuya sentencia quedó firme en diciembre, quedó sin abogado la semana pasada y debe designar uno. Si no lo hace le designarán un letrado oficial. A Gutiérrez solo le queda el recurso extraordinario federal, si no lo presenta, la sentencia quedará firme y será detenido. Ayer, trascendidos señalaron que había presentado un letrado particular, pero la información no pudo ser confirmada en forma oficial.