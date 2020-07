Volcó: Funcionario pasó de controlar en la ruta a una fiesta clandestina con alcohol

funcionario del intendente de Belén , Daniel Ríos, volcó en aparente estado de ebriedad con otros dos jóvenes. En El Aconquija venimos reflejando las incoherencias en los COE y las faltas que preocupan a la comunidad debido a que no se toma conciencia del alto poder de contagio de Covid-19 . Ayer les comentamos de una fiesta de cumpleaños en Fase Uno que terminó con 15 arrestados en La Puerta de Corral Quemado. Hoy un, Daniel Ríos,con otros dos jóvenes.



La noticia del accidente compromete al Director de Protocolo a cargo de Cultura, Cristian Ogas . Este funcionario de "Telchi" Ríos solía estar en los controles que el municipio hacía en la ruta 40 pero hoy fue protagonista de un siniestro vial con daños materiales de consideración y riesgo de vida para los ocupantes del vehículo que transitaba a alta velocidad luego de una fiesta que el funcionario mantuvo con amigos y conocidos.



En los posteos de Facebook puede leerse que los funcionarios de la municipalidad de Belén están en los controles trabajando y cuidando la ciudad. Pero parece que no veían las horas de salir del turno para embriagarse y violar la cuarentena. El mismo personal que en la ruta te recomienda que seas responsable es el que más tarde es noticia para volver de una fiesta clandestina con alcohol y volcar poniendo en riesgo la vida propia y ajena.



Aquí les contamos de un “cumpleaños” en una casa particular de Jacipunco el martes pasado cuando sabemos rige un Decreto provincial que ordenó la vuelta a Fase Uno. El Comisario Javier Diz informó del procedimiento en La Puerta de Corral Quemado. La policía llegó al lugar y se dio con bebidas alcohólicas y mucha gente, 15 individuos arrestados por infracción al DNU. Hoy un funcionario mano derecha de “Telchi” volcó cuando volvía de una joda, ¿qué sigue?