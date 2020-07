“Es más irresponsable tener a la gente esperando”, le contestó al COE Daniel “Telchi” Ríos

Telchi aclaró hace instantes lo que pasó, desde su perspectiva, “No fue una información oficial de mi parte a la comunidad”, dijó en una entrevista con radio Belén. Explicó que: “En la segunda llamada en la que ya me confirmaron bien la situación, les dije que sí querían hacerlo público que lo hagan porque yo ya tenía la seguridad de haber hablado con la máxima autoridad en salud de la provincia. Hoy se va a saber si yo fui ‘irresponsable o ‘mentí’”.

A continuación criticó el hermetismo del COE de Belén , y lo comparó con los comité de Santa María o Andalgala que “al toque” dan la información. “Me quieren hacer quedar mal a mí pero la responsabilidad de informar es de ellos. Creo que los resultados están desde las 00:30 horas y hasta ahora no dijeron nada. Yo hablé con las autoridades provinciales, no deberían enojarse ni mucho menos”. Aseguró que habló con la ministra, no una sino dos veces. “Es más irresponsable tener a la gente esperando”, dijo contundente.