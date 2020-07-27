lunes, 27 de julio de 2020
MEJORANDO NUESTRO MEDIO DE COMUNICACION!!
FM 101.5 RADIO MUNICIPAL POZO DE PIEDRA
PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN PARA UN MEJOR TRABAJO,Y PARA QUE LA COMPAÑÍA DE LA RADIO LLEGUE A CADA HOGAR DE LA JURISDICCIÓN PARA MANTENERLOS INFORMADOS, PARA ALEGRARLES LOS DIAS CON TODA SU PROGRAMACIÓN LOS 7 DIAS DE L SEMANA LOS 365 DIAS DEL AÑO!!!
*HEMOS CAMBIADO TODO LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
*ESTABILIZADOR NUEVO
*SE CAMBIÓ CAJAS, LLAVES JUEGOS DE TÉRMICAS NUEVAS
* DISYUNTOR
*ILUMINARIAS LED
*COLOCACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS NUEVOS
*1 COMPUTADORA
TODO PARA PRESERVAR LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD PERSONAL.
#direccion_de_prensa
#jose_s_yapura
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario