lunes, 27 de julio de 2020

MEJORANDO NUESTRO MEDIO DE COMUNICACION!!




           
  FM 101.5 RADIO MUNICIPAL POZO DE PIEDRA

PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN PARA UN MEJOR TRABAJO,Y PARA QUE LA COMPAÑÍA DE LA RADIO LLEGUE A CADA HOGAR DE LA JURISDICCIÓN PARA MANTENERLOS INFORMADOS, PARA ALEGRARLES LOS DIAS CON TODA SU PROGRAMACIÓN LOS 7 DIAS DE L SEMANA LOS 365 DIAS DEL AÑO!!!

*HEMOS CAMBIADO TODO LA INSTALACIÓN   ELÉCTRICA
*ESTABILIZADOR NUEVO
*SE CAMBIÓ CAJAS, LLAVES JUEGOS DE TÉRMICAS NUEVAS
* DISYUNTOR
*ILUMINARIAS LED
*COLOCACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS NUEVOS
*1 COMPUTADORA

TODO PARA PRESERVAR LOS EQUIPOS Y LA SEGURIDAD PERSONAL.

#direccion_de_prensa
#jose_s_yapura
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)