Se confirmó un nuevo caso positivo de Covid-19 y ya suman siete los contagiados

La ministra de Salud, Claudia Palladino, explicó que el primer caso detectado “fue importado y, a partir de de ayer (por el sábado), tuvimos cinco casos que eran convivientes estrechos de esta persona y este nuevo es un conviviente estrecho de uno de los de ayer”.

La funcionaria también remarcó que Salud detectó más casos de contactos estrechos de lo que debería ser un caso normal y que esto se debió a la falta de apego de las personas a las medidas de prevención y distanciamiento social que se recomiendan desde la Provincia desde el inicio de la pandemia. “Lo que nos llama mucho la atención es que a partir de los casos positivos, nosotros hemos detectado más de 120 contactos estrechos”.

En esa línea, señaló: “Esto nos preocupa porque venimos recomendando desde el comienzo de esta pandemia de que debemos mantener esta nueva modalidad de relacionarnos, usar el tapaboca hasta la nariz, estar a dos metros y no compartir utensillos como el mate. Normalmente, uno esperaría como contacto estrecho los convivientes, pero no tantas personas”.

La ministra también destacó que la cantidad de casos estrechos fue incrementando al tiempo que se iba reinterrogando a los pacientes que dieron positivo.

Si bien destacó que el estudio de PCR “es una foto” y las personas testeadas volverán a realizarse los hisopados porque podrían dar positivo dentro de unos días, llevó tranquilidad para aquellas personas que tuvieron contacto con estas personas que dieron negativo. “Esto lleva tranquilidad a aquellas personas que habían sido contacto de contacto. Entonces, si el contacto estrecho es negativo, ese contacto de contacto hacia atrás no tiene por el momento riesgo”.

Palladino también explicó que todos los contactos estrechos declarados hasta el momento se pudieron contactar, “pero somos cautos porque el viernes, cuando se reinterrogó, surgieron más” y explicó que, de esos contactos, “aproximadamente habrá 20 más entre lo que fuimos interrogando y lo que va a surgir mañana de este nuevo caso”.

Respecto del estado de salud de los contagiados, informó que se encuentran “con buena evolución por el momento de la patología. El primer caso está sin síntoma, pero el alta se le da cuando tienen dos testeos negativos, o sea que no van tener el alta por el momento”.