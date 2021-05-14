Hospedaje en Belén Catamarca

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viernes, 14 de mayo de 2021

Puerta de Corral Quemado una de las jurisdicciones más complicadas del departamento Belén, ayer registró un fallecimiento por Covid 19



INFORME OFICIAL

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTA DE CORRAL QUEMADO INFORMA QUE EN EL DÍA DE  JUEVES 13 DE MAYO,

SE HAN DETECTADO 10 CASOS POSITIVOS.

6 EN JACIPUNCO

2 EN EL DURAZNO

2 EN PUERTA DE CORRAL QUEMADO

EN EL DÍA DE LA FECHA SE REGISTRARON 3 PACIENTES

RECUPERADOS

SE INFORMA EL FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA EN LA JURISDICCIÓN.

ACTUALMENTE EXISTEN 340 PERSONAS AISLADAS EN LA JURISDICCIÓN.

JURISDICCIÓN PUERTA DE CORRAL QUEMADO

- TOTAL DE ACTIVOS 48 - CONTAGIOS DIARIOS 10

- TOTAL DE ACUMULADOS 59 TOTAL DE AISLADOS 340

- FALLECIDOS 1

TOTAL DE RECUPERADOS 11

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