Ganadores del sorteo “DIA DEL TRABAJADOR”

Premio de $2000:
YAPURA ALONSO - POZO DE PIEDRA
YAPURA ESTRELLA - POZO DE PIEDRA
RIOS ANGEL GUSTAVO - POZO DE PIEDRA
MORENO ANGEL ISMAEL - POZO DE PIEDRA
GUZMAN DAVID - POZO DE PIEDRA
OCHOA DOMINGO - POZO DE PIEDRA
CEDRON WALTER - PIEDRA LARGA
CARRIZO CARLOS RAMON - PIEDRA LARGA
VILLAGRA JOSE LUIS - PIEDRA LARGA
VILLAGRA IVANA ANABEL - PIEDRA LARGA
VACAZUR RAMON - PIEDRA LARGA
CARRIZO FRANCISCO - PIEDRA LARGA
HERNANDEZ JORGE - LA AGUADA
ORTIZ DARIO - LA AGUADA
BELLIDO JOSE - LA AGUADA
LOPEZ JOSE OSVALDO - CONDOR HUASI
SARACHO ELVA EDITH - CONDOR HUASI
SARACHO VICTORIA - CONDOR HUASI
DELGADO FABIAN - CONDOR HUASI
TITOS SELVA - CONDOR HUASI
BELLIDO ANGEL - LA TOMA
CHAILE JORGE - LA TOMA
REALES ANIBAL - LAS JUNTAS
YAPURA RENÉ - LAS JUNTAS
CARRIZO ESMIRIO - LAS JUNTAS
OCHOA MODESTO - LAS VALLAS
Premio de $1000:
MAMANI TAMARA - POZO DE PIEDRA
YAPURA NOELIA - POZO DE PIEDRA
FLORES MARIELA - POZO DE PIEDRA
TORANZO RAMIRO - POZO DE PIEDRA
OCAMPO CELIA - LA AGUADA
BELLIDO IVANA - LA AGUADA
BELLIDO PETRONA - LA TOMA
MORENO RAFAEL - LAS JUNTAS
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