Hospedaje en Belén Catamarca

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jueves, 13 de mayo de 2021

Ganadores del sorteo “DIA DEL TRABAJADOR”



 

Premio de $2000:

YAPURA ALONSO - POZO DE PIEDRA

YAPURA ESTRELLA - POZO DE PIEDRA

RIOS ANGEL GUSTAVO - POZO DE PIEDRA

MORENO ANGEL ISMAEL - POZO DE PIEDRA

GUZMAN DAVID - POZO DE PIEDRA

OCHOA DOMINGO - POZO DE PIEDRA

CEDRON WALTER - PIEDRA LARGA

CARRIZO CARLOS RAMON - PIEDRA LARGA

VILLAGRA JOSE LUIS - PIEDRA LARGA

VILLAGRA IVANA ANABEL - PIEDRA LARGA

VACAZUR RAMON - PIEDRA LARGA

CARRIZO FRANCISCO - PIEDRA LARGA

HERNANDEZ JORGE - LA AGUADA

ORTIZ DARIO - LA AGUADA

BELLIDO JOSE - LA AGUADA

LOPEZ JOSE OSVALDO - CONDOR HUASI

SARACHO ELVA EDITH - CONDOR HUASI 

SARACHO VICTORIA - CONDOR HUASI

DELGADO FABIAN - CONDOR HUASI 

TITOS SELVA - CONDOR HUASI

BELLIDO ANGEL - LA TOMA

CHAILE JORGE - LA TOMA

REALES ANIBAL - LAS JUNTAS

YAPURA RENÉ - LAS JUNTAS

CARRIZO ESMIRIO - LAS JUNTAS

OCHOA MODESTO - LAS VALLAS


Premio de $1000:

MAMANI TAMARA - POZO DE PIEDRA

YAPURA NOELIA - POZO DE PIEDRA

FLORES MARIELA - POZO DE PIEDRA 

TORANZO RAMIRO - POZO DE PIEDRA

OCAMPO CELIA - LA AGUADA

BELLIDO IVANA - LA AGUADA

BELLIDO PETRONA - LA TOMA

MORENO RAFAEL - LAS JUNTAS

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