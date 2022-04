Se inauguraron oficialmente los puentes construidos con el Fideicomiso Minero

Los puentes sobre los ríos El Bolsón y Cura Quebrada, están emplazados en Ruta Provincial Nº 43 en la localidad de Villa Vil y fueron un pedido de los habitantes con el objetivo de optimizar la conectividad vial, social, turística y productiva entre la zona del norte de Belén y el departamento Antofagasta de la Sierra.

El Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto (fideicomiso minero) se creó en octubre de 2015 a partir de un acuerdo transaccional entre la provincia y una empresa litífera que trabaja en Antofagasta de la Sierra. Posteriormente, el Fideicomiso Minero se amplió y a los aportes de la empresa se sumó lo recaudado.

En el inicio de su discurso, Jalil agradeció “a todos los intendentes que nos acompañan en un día tan importante”, y recordó que “por decisión política de Lucía (Corpacci) los recursos de la minería se incrementaron en un porcentaje del 1,5 al 3,5 y, en nuestra gestión, decidimos que todos los recursos de la minería queden en el Oeste catamarqueño y sus habitantes”.

En esta línea, afirmó que “la vida de los antofagasteños y de los habitantes del Norte de Belén está mejorando gracias a los aportes de la minería. Los cambios se ven concretados en obras que mejoran la calidad de vida”, y agregó la importancia de los aportes mineros para el desarrollo de otras actividades en nuestra provincia: “La minería nos permite mejorar caminos, infraestructura, entre otras cosas que a su vez posibilitan el desarrollo del turismo”.

Posteriormente, el mandatario destacó: “Es mi deseo convocar a todos los legisladores, intendentes y demás actores involucrados al diálogo para seguir mejorando nuestra política minera y concretar un plan estratégico para el desarrollo integral del Oeste de nuestra provincia”.

Por su parte, el cacique de la comunidad originaria de La Angostura, Bernardo Gutiérrez, agradeció el aporte de la empresa minera por las obras y recordó el Primer Congreso Interamericano de Pueblos Originarios, celebrado en 1940.

En este marco, aseguró sentirse "orgulloso de ser indígena y de los derechos que nos corresponden. Y le agradezco al gobernador por su trabajo. Pasé mi vida en La Mesada, donde no había puente como el que hay ahora".

El intendente de Villa Vil, Ramón Villagra, destacó el aporte del fideicomiso minero a la realización de obras en la región y aprovechó para solicitar nuevas obras al gobierno. “Quiero pedirle al gobernador financiamiento para la construcción de la escuela 32 de Barranca Larga y la 73 de Villa Vil. Para esos edificios, desde el municipio ya hemos recibido los terrenos necesarios", y también remarcó como importante “el acompañamiento al proyecto de las Termas de Villa Vil, que mejorará la calidad de vida de la gente".

A su turno, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Julio Taritolay, señaló que “es un orgullo como antofagasteño poder inaugurar estos puentes y poder transitar libremente a cualquier hora, algo que antes no lo podíamos hacer”.

Además, resaltó la importancia de las obras: “Antofagasta es muy rica en minería y es nuestro desarrollo”.

"Al desayuno lo pago yo"

Luego de la inauguración, Jalil señaló que “hoy la gente está harta de la política, está podrida, quiere una gestión como esto, dos puentes, caminos, viviendas, ese es el eje”.

Consideró que la sociedad también espera que oficialismo y oposición puedan trabajar en políticas conjuntas.

Lo hizo al recordar su invitación al diálogo para los legisladores opositores. “Yo los invité varias veces a un desayuno, me dijeron que unos iban a venir, que otros no iban a venir, que había problemas, que no se preocupen que lo voy a pagar yo”, lanzó.

“Si puedo hablar con los intendentes e intendentas de la oposición, y con los senadores, pero con los diputados que quieren volver al otro modelo, de llevar toda la riqueza del Oeste y dejarla en el Valle Central, no. Ese es un modelo que ha fracasado”, añadió Jalil.