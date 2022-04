El Oeste se alimentó de energía solar mediante 5 parques que tiene Catamarca

Y de este modo, los técnicos de EC SAPEM reconfiguraron el sistema eléctrico en esa región de la provincia para que funcione como una isla provista con energía generada por los parques solares que funcionan en Fiambalá, Tinogasta y Saujil.

“El Oeste se iba a quedar sin energía y con la instalación de los parques solares que pueden generar 60 megas que es una energía suficiente para alimentar a toda la población de la zona, lo que hace la empresa es reconfigurar el sistema y de este manera los departamentos tienen energía de los parques solares que son 5; 1 en Saujil; 3 en Tinogasta y 1 en Fiambalá, eso alcanza para todo los usuarios, desde comerciantes hasta residenciales para todos la potencia alcanza. Los parques solares son emprendimientos privados que generan y le venden al Sistema Eléctrico Nacional, entonces, ahora no se le va a inyectar al sistema sino se va al Oeste. Los usuarios tendrán energía normal, no como antes cuando se caía la línea y la gente pasaba varios días sin energía, como en el 2015 que tuvieron 7 días sin energía, ahora eso no pasará”, explicó en declaraciones radiales, Aldo Palavecino, miembro de la empresa EC SAPEM.