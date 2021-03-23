CRONOGRAMA DE PAGO DEL SUELDO DE MARZO-2021

MARTES 6: MINISTERIO DE SEGURIDAD. POLICIA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL.
MINISTERIO DE SALUD. HOSPITAL INTERZONAL SAN JUAN BAUTISTA. HOSPITAL INTERZONAL DE NIÑOS EVA PERON. MATERNIDAD 25 DE MAYO.
MIÉRCOLES 7: DOCENTES - TERMINACIÓN DNI. 0, 1, 2, 3 Y 4.
JUEVES 8: DOCENTES - TERMINACIÓN DNI. 5, 6, 7, 8 Y 9.
VIERNES 9: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES. MINISTERIO DE AGUA, ENERGÍA Y AMBIENTE. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES.
LUNES 12: CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES. RESTO DE LOS ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO Y TRIBUNAL DE CUENTAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario