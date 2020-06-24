miércoles, 24 de junio de 2020
IMPORTANTE FIRMA DE CONVENIO POR LA OBRA "AZUD DERIVADOR, DESARENADOR Y SIFÓN DE CRUCE RÍO DE POZO DE PIEDRA"
LA VISITA DE NUESTRO GOBERNADOR RAÚL JALIL, EL MINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ALBERTO KOSINSKI, MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN FIDEL ZAENZ Y EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO DE PIEDRA DIERON EL PASO DEFINITIVO PARA EL COMIENZO DE DICHA OBRA LA CUAL GENERARÁ MANO DE OBRA Y EL BENEFICIO A TODOS LOS PRODUCTORES DE POZO DE PIEDRA, LA TOMA Y AGUADA .
CON TAN SOLO 6 MESES DE GESTIÓN EL INTENDENTE JOSE SANTIAGO YAPURA CONJUNTAMENTE CON UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO SIGUEN TRABAJANDO CON MUY BUENOS RESULTADOS PARA TODA LA JURISDICCIÓN .
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario