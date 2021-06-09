Este viernes se vacuna a personas rezagadas

SE INFORMA A TODA LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE BELÉN QUE ESTE VIERNES 11 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA SE VACUNARA A TODAS LAS PERSONAS REZAGADAS QUE POR ALGÚN MOTIVO NO SE VACUNARON EN LA FECHA QUE DEBÍAN HACERLO HASTA LA LA CLASE 1967 PODRÁN HACERLO ESTE VIERNES CON DNI EN MANO, POR OTRO LADO A LAS PERSONAS DE RIEGOS QUE NO SE VACUNARON EL SÁBADO PASADO ULTIMO Y QUE ESTÉN EN EL PADRÓN Y SE LES HAYA RESPONDIDO QUE DEBÍAN VACUNARSE TAMBIÉN PODRÁN HACERLO Y POR ULTIMO A LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LA PRIMERA DOSIS DE SINOPHARM HASTA EL MES DE ABRIL DEBERÁN PRESENTARSE CON CARNET Y DNI PARA LA SEGUNDA DOSIS.
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