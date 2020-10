Bronca por la excarcelación de un acusado de abusos sexuales

La primera denuncia fue realizada por un familiar de J.A.F, cuando cumplió sus 13 años. En aquel momento relató que los abusos eran cometidos por él desde que ella era una niña de 5 años. Esta denuncia le movilizó a la hija del acusado, quien entonces tenía 18 años y pudo hablar, y contar las aberraciones a las que fue sometida por él también desde que era una niña.

El fiscal Jorge Flores, tras realizar las pericias de rigor, solicitó la prisión preventiva la cual fue dictada y lo alojaron en el penal de Miraflores.

Sin embargo, la defensa de J.A.F logró conseguir la excarcelación tras un planteo de nulidad.

Según señaló la familia, la resolución del juez se cumplió con serias irregularidades como la de no notificar al imputado las restricciones que le fueron impuestas, no ordenar que fije domicilio, ni se notificó tampoco a las víctimas ni a sus familias de esta resolución, ni de las restricciones que se habían tomado para su protección.

Malestar

“Nos enteramos porque nos dijeron que estaba en Belén y le estaba diciendo a la gente que es inocente, cuando no es así”, dijo la madre de una de las víctimas. “Tuve que contratar una abogado, aunque no tengo recursos, ante la falta de garantías y de protección de la justicia. También, decidimos hacer circular su nombre y fotografía por redes sociales para que, de alguna forma, la gente de Belén se proteja de él y sepa que no es inocente si no que la justicia no hace su trabajo. Incluso incumplió restricciones y se acercó a mis otras hijas”, dijo.

Por el incumplimiento de la restricción, el sujeto fue detenido, pero pese al miedo de las víctimas y de que se trataba de una nueva denuncia, volvió a ser dejado en libertad. Si bien, el fiscal Flores apeló la decisión del juez de Garantías Piovano, ante estos nuevos argumentos volvió a beneficiarlo y el sujeto seguirá libre hasta que se realice el juicio en su contra.

La causa recién fue concluida y elevada a juicio la semana pasada. “Sin abogado, sabemos que nada hubiera pasado”, aseguró la madre.n